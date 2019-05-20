Руководитель бюро Интерпола возглавил полицию Первоуральска

В 2018 году вокруг Грехова случился очередной скандал, он был задержан ФСБ и УСБ ГУ МВД РФ по Свердловской области по обвинению в получении взятки в крупном размере. Как сообщает Znak, дело может быть связано с историей о прослушке телефонных разговоров Ройзмана. Силовики утверждают, что дело связано непосредственно со взяточничеством, и инцидент произошел еще 6 лет назад.