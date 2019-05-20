Руководитель бюро Интерпола возглавил полицию Первоуральска
В Первоуральске назначен врио начальника полиции. Им стал руководитель отдела национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД по Свердловской области полковник Андрей Черников, пишет интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
С 2015 года полицией Первоуральска руководил Олег Грехов, приходу на должность которого предшествовал скандал. Ранее Грехов работал заместителем начальника службы прослушки регионального ГУ МВД. Тогда произошла утечка распечаток телефонных переговоров экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
В 2018 году вокруг Грехова случился очередной скандал, он был задержан ФСБ и УСБ ГУ МВД РФ по Свердловской области по обвинению в получении взятки в крупном размере. Как сообщает Znak, дело может быть связано с историей о прослушке телефонных разговоров Ройзмана. Силовики утверждают, что дело связано непосредственно со взяточничеством, и инцидент произошел еще 6 лет назад.
Назначение Черникова носит временный характер, передают корреспонденты Znak со ссылкой на собственные источники.