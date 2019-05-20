Сотрудники «Коммерсанта» объявили перерыв в освещении новостей российской политики

Корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных опубликовал пост на своей странице в социальной сети Facebook, в котором осудил увольнение двух коллег — Ивана Сафронова и Максима Иванова.

Коллектив «Коммерсанта» — штатные, внештатные, региональные, технические сотрудники; коллектив сайта ИД и радиостанции «Ъ-FM» — считает их увольнение ничем не обоснованным, губительным для редакции, а также открытым проявлением давления на свободу слова в России. Коллектив «Ъ» считает себя обязанными сообщить читателям, что «Коммерсант» неопределенно долгое время не сможет информировать их о российской политике,написал Черных.

Сафронов и Иванов лишились должности несколько дней назад. Главный редактор Владимир Желонкин назвал причиной увольнения нарушение редакционных стандартов, не уточняя, что именно нарушили журналисты. Сами корреспонденты утверждают, что их уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Непосредственное влияние на решение об увольнении, с их слов, оказал Алишер Усманов, который является акционером издательского дома.

Я покидаю ИД вместе с Максимом Ивановым не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшему серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко,написал Сафронов на своей странице в Facebook.

После увольнения журналистов заявления об уходе написали 11 сотрудников отдела политики, а также заместитель главного редактора Глеб Черкасов.

Несколько дней назад по инициативе акционеров ИД «Коммерсант» прервал трудовые отношения с спецкором ИД Иваном Сафроновым и заместителем редактора отдела политики Максимом Ивановым. Причиной названа публикация, посвященная возможной смене спикера Совета Федерации. У акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом — сменой места работы,написал Черкасов в социальных сетях.

Представитель Алишера Усманова заявил, что бизнесмен впервые услышал о происходящем из СМИ.