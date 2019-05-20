Сотрудники «Коммерсанта» объявили перерыв в освещении новостей российской политики
Более 100 сотрудников «Коммерсанта» осудили увольнение двух своих коллег и уведомили читателей, что до того момента, пока давление на российскую прессу не будет прекращено, новости отечественной политики освещаться изданием не будут, сообщает «Медиазона».
Корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных опубликовал пост на своей странице в социальной сети Facebook, в котором осудил увольнение двух коллег — Ивана Сафронова и Максима Иванова.
Коллектив «Коммерсанта» — штатные, внештатные, региональные, технические сотрудники; коллектив сайта ИД и радиостанции «Ъ-FM» — считает их увольнение ничем не обоснованным, губительным для редакции, а также открытым проявлением давления на свободу слова в России. Коллектив «Ъ» считает себя обязанными сообщить читателям, что «Коммерсант» неопределенно долгое время не сможет информировать их о российской политике,написал Черных.
Сафронов и Иванов лишились должности несколько дней назад. Главный редактор Владимир Желонкин назвал причиной увольнения нарушение редакционных стандартов, не уточняя, что именно нарушили журналисты. Сами корреспонденты утверждают, что их уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Непосредственное влияние на решение об увольнении, с их слов, оказал Алишер Усманов, который является акционером издательского дома.
Я покидаю ИД вместе с Максимом Ивановым не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшему серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко,написал Сафронов на своей странице в Facebook.
После увольнения журналистов заявления об уходе написали 11 сотрудников отдела политики, а также заместитель главного редактора Глеб Черкасов.
Несколько дней назад по инициативе акционеров ИД «Коммерсант» прервал трудовые отношения с спецкором ИД Иваном Сафроновым и заместителем редактора отдела политики Максимом Ивановым. Причиной названа публикация, посвященная возможной смене спикера Совета Федерации. У акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом — сменой места работы,написал Черкасов в социальных сетях.
Представитель Алишера Усманова заявил, что бизнесмен впервые услышал о происходящем из СМИ.
Акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов,указано в официальном комментарии пресс-службы Усманова.