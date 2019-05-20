В Екатеринбурге демонтируют забор в сквере у Театра драмы
Забор, который установлен в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге, решено демонтировать. Об этом сообщил директор фонда Святой Екатерины Александр Андреев, пишет Znak.
Александр Андреев пояснил, что фонд стремиться к тому, чтобы храм был построен в спокойной обстановке.
Мы неоднократно шли на уступки общественному мнению. Достаточно вспомнить, что сегодняшняя площадка — третья, сказал Андреев.
Для сохранения спокойствия горожан решено демонтировать забор. Кроме того, Александр Андреев подчеркнул, что храм святой Екатерины нужен городу, и он будет возведен.
В Екатеринбургской епархии рассказали, что предложение о ликвидации забора поступило от митрополита Кирилла.
Забор вокруг строительной площадки, к сожалению, в настоящее время превратился в символ раздора, сказал митрополит Кирилл.
Также владыка Кирилл предложил более обширно проводить информирование жителей города о проекте благоустройства сквера.
Администрация уральской столицы уже начала принимать предложения на другие места для строительства храма.
С 13 по 17 мая в сквере у Театра драмы проходили массовые акции протеста против строительства храма Святой Екатерины. В результате были задержаны почти 100 протестующих, некоторых суд приговорил к административному аресту. По предложению Владимира Путина было решено провести опрос горожан. 18 мая с защитниками сквера светился Александр Высокинский. Пришедшие на встречу активисты настаивали на проведении референдума.