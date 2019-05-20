В Екатеринбурге демонтируют забор в сквере у Театра драмы

Александр Андреев пояснил, что фонд стремиться к тому, чтобы храм был построен в спокойной обстановке.

Мы неоднократно шли на уступки общественному мнению. Достаточно вспомнить, что сегодняшняя площадка — третья, сказал Андреев.

Для сохранения спокойствия горожан решено демонтировать забор. Кроме того, Александр Андреев подчеркнул, что храм святой Екатерины нужен городу, и он будет возведен.

В Екатеринбургской епархии рассказали, что предложение о ликвидации забора поступило от митрополита Кирилла.

Забор вокруг строительной площадки, к сожалению, в настоящее время превратился в символ раздора, сказал митрополит Кирилл.

Также владыка Кирилл предложил более обширно проводить информирование жителей города о проекте благоустройства сквера.

Администрация уральской столицы уже начала принимать предложения на другие места для строительства храма.