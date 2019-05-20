В Екатеринбурге на памятнике Ленину появились надписи про Путина и Москву

Горожане предполагают, что оскорбительные надписи могли появиться в ночь с 19 на 20 мая на фоне протестов вокруг строительства Храма-на-Драме. Рано утром 20 мая граффити смыли сотрудники коммунальных служб.

Этой же ночью вандалы испортили набережную Исети, там на гранитных плитах появилась надпись «Мы за сквер».