В Екатеринбурге на памятнике Ленину появились надписи про Путина и Москву
Сегодня, 12:55ОбществоФото: Московский комсомолец
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В Екатеринбурге утром 20 мая горожане заметили на памятнике Ленину на главной городской площади оскорбительные надписи про Путина и Москву, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Горожане предполагают, что оскорбительные надписи могли появиться в ночь с 19 на 20 мая на фоне протестов вокруг строительства Храма-на-Драме. Рано утром 20 мая граффити смыли сотрудники коммунальных служб.
Этой же ночью вандалы испортили набережную Исети, там на гранитных плитах появилась надпись «Мы за сквер».
Напомним, что пикеты у Театра драмы начались 13 мая. В середине прошлой неделе на ситуацию обратил внимание президент России Владимир Путин, который сообщил, что для решения вопроса необходимо провести голосование, по результатам которого «меньшинство должно подчиниться большинству». 20 мая в Екатеринбург для решения проблемы прибыли депутаты Госдумы.
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