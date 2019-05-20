В Екатеринбурге назначен новый глава Отдела экономической безопасности
Сегодня, 15:08ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге подполковник Сергей Ползунов назначен новым главой Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК), пишут «Вечерние ведомости».
До недавнего времени Ползунов занимал должность руководителя отдела в региональном УЭБиПК. Как сообщают «Вечерние ведомости» со ссылкой на собственные источники, назначение Ползунова лоббировалось свердловским полицейским главком. Предыдущий руководитель ОЭБиПК Эдуард Воронин находится под следствием, его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий. После него пост временно занимал Андрей Нестеренко. В настоящий момент в отделе отмечается нехватка кадров. Источники отмечают, что Ползунову предстоит огромный фронт работы.
Сегодня также назначен глава полиции Первоуральска. Им стал руководитель бюро Интерпола ГУ МВД по Свердловской области Андрей Черников.
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