В Екатеринбурге православные приготовились к «стоянию на Драме»

Жительница Екатеринбурга Оксана Иванова в соцсети разместила сообщение, что каждый день в 19.00 православные будут приходит на собственный протест у Театра драмы. Так будет продолжаться до разрешения ситуации в пользу строительства храма на выбранном участке. Первая акция православных прошла в Екатеринбурге в минувшую субботу.

Те, кто призывал нас «молиться в любом месте», «иметь веру в душе», «храмы не нужны, молиться можно везде», спасибо вам огромное. Сами бы мы когда еще раскачались, но, получив волшебный пинок, улицу мы уже не покинем, написала активистка.