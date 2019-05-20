В Екатеринбурге завершилась подготовка заявочной книги на проведение Универсиады-2023

В первой половине июня Екатеринбург посетят представители Международной федерации студенческого спорта. Они дадут оценку подготовке города к проведению Универсиады.

Программа мероприятий еще находится в процессе согласования. Предполагается, что в программу будут включены новые дисциплины.

По словам Евгения Куйвашева, основная задача – показать инспекторам, что возможность проведения Универсиады поддерживают жители региона и города, что Свердловская область способна провести соревнования на высоком уровне.