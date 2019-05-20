В Екатеринбурге завершилась подготовка заявочной книги на проведение Универсиады-2023
Сегодня, 20:20ОбществоФото: Департамент информационной политики
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Завершена подготовка заявочной книги Екатеринбурга на проведение Универсиады 2023 года, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
В первой половине июня Екатеринбург посетят представители Международной федерации студенческого спорта. Они дадут оценку подготовке города к проведению Универсиады.
Программа мероприятий еще находится в процессе согласования. Предполагается, что в программу будут включены новые дисциплины.
По словам Евгения Куйвашева, основная задача – показать инспекторам, что возможность проведения Универсиады поддерживают жители региона и города, что Свердловская область способна провести соревнования на высоком уровне.
О том, что Екатеринбург будет претендовать на участие в Универсиаде 2023 года, было объявлено в марте. В июле в Неаполе будет принято окончательное решение о месте проведения международных соревнований.
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