В мэрии Нижнего Тагила высказали претензии к качеству питания в школах и детсадах

Питание в образовательных учреждениях города обеспечивают две организации: «ОМС — лечебное питание» и «Комбинат общественного питания «Кейтеринбург».

В 2018 году Роспотребнадзор осуществил 21 проверку «ОМС». В 89% случаев были выявлены нарушения СанПиНа. Организации выписаны 48 протоколов на 602 тысячи рублей. В 2019 году фирму проверили 12 раз и на 92% объектов выявили нарушения.

С «Комбината общественного питания» за нарушение санитарного законодательства в 2018 году взыскали 278 тысяч рублей. В этом году организацию проверили 16 раз и выявили нарушения на 87% объектов.

Есть нарушения по технологическим процессам: готовые продукты лежат рядом с полуфабрикатами. Проблемы с документацией — нет маркировки, где указан изготовитель, срок годности. Выявлены овощи с признаками порчи — чищеная гнилая картошка, яйца. Нарушения с температурным режимом — перетаивание продуктов, повторная заморозка, сказал Бармин.

Во время проверок также сотрудники Роспотребнадзора регулярно находят продукты с сомнительным сроком годности, запрещенные в детском питании уксус и майонез, посуду со сколами, в которых могут размножаться инфекции. По словам руководителя ведомства, больше всего претензий к гарнирам, салатам и молочной продукции.

Глава города Владислав Пинаев предложил возобновить в школах практику «контрольного блюда», чтобы родители смогли оценить порцию, которую съест ребенок. Также мэр отметил, что родители из одного образовательного учреждения должны иметь возможность посетить другие школы, чтобы сравнить качество питания.

Санитарные нормы соблюдать сложно, но от этого зависит здоровье детей, поэтому контроль есть и будет жестким. Ситуация с питанием улучшилась, но многое в этом направлении еще предстоит сделать, сказал Пинаев.