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В мэрии Нижнего Тагила высказали претензии к качеству питания в школах и детсадах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В мэрии Нижнего Тагила высказали претензии к качеству питания в школах и детсадах

Сегодня, 19:23ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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