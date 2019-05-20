В России мошенники придумали новую схему обмана через банкоматы

Мошенники для реализации преступной схемы используют терминалы «Сбербанка», сообщает «Коммерсант». Злоумышленники на терминале выбирают необходимую операцию, но не вставляют банковскую карту, таким образом операция остается незавершенной. Следующий человек, пожелавший воспользоваться банкоматом, видит надпись «Вставьте карту». Клиент вставляет карту в устройство, вводит пин-код, операция завершается. Деньги уходят со счета.

Операция возможна только в течение полутора минут. Если за это время в терминал не вставить карту, то операция сбрасывается. В полицию по данному факту уже поступило несколько заявлений.

Как сообщают эксперты, мошенники пользуются устройствами «Сбербанка», так как на терминалах других банков для начала операции нужно вставить карту и ввести пин-код.