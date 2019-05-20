Владельцу сети DNS грозит штраф за незаконный оборот древесины

Дело в том, что в России с 2017 года действуют новые правила по сделкам с древесиной, о которых представители торговых сетей оказались не осведомлены и должным образом не зарегистрировали в лесном ЕГАИС несколько брусков дерева. Материалы покупались для ремонта офиса компании DNS, магазины которой есть и в Нижнем Тагиле.

Компания приобрела четыре трехметровых бруска дерева. За то что бруски не занесены в систему, юридическому лицу грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей.

В марте в Екатеринбурге делали мы ремонт и закупили для этого в компании «Строительный Двор» материалы, примерно на полмиллиона. И угораздило же попасть в смету среди всего прочего еще и позиции «Брусок сухой строганный 50×50×3000 мм» 4 штуки, за 691 рубль, цитирует Фонтанка.ру главу компании Игоря Алексеева.