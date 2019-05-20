За смерть собаки свердловчанина приговорили к 280 часам обязательных работ

18 декабря прошлого года Леонид Савенко, находясь на территории своего частного дома, позвал с собой в лес собаку по кличке Ян. В лесополосе мужчина, с целью причинения боли и страданий другой собаке черного окраса, произвел два выстрела из ружья — в голову и грудь животного. После этого он оставил окровавленную собаку в лесу, тем самым противопоставил себя общепринятым нормам морали и нравственности.