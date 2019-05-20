За смерть собаки свердловчанина приговорили к 280 часам обязательных работ
Житель Екатеринбурга, дважды выстреливший в собаку из ружья, приговорен к 280 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
18 декабря прошлого года Леонид Савенко, находясь на территории своего частного дома, позвал с собой в лес собаку по кличке Ян. В лесополосе мужчина, с целью причинения боли и страданий другой собаке черного окраса, произвел два выстрела из ружья — в голову и грудь животного. После этого он оставил окровавленную собаку в лесу, тем самым противопоставил себя общепринятым нормам морали и нравственности.
Согласно экспертному заключению, собака умерла от травм, несовместимых с жизнью. В отношении жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель» (245 УК РФ).
В суде мужчина вину не признал и пояснил, что произвел выстрелы с целью защиты своей собаки. Суд признал Савенко виновным и приговорил к 280 часам обязательных работ.