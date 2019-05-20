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За смерть собаки свердловчанина приговорили к 280 часам обязательных работ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Dog 1194087 1920

За смерть собаки свердловчанина приговорили к 280 часам обязательных работ

Сегодня, 12:37ОбществоФото: pixabay.com
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