Екатеринбургские полицейские накрыли подпольный цех по производству масок в квартире

Производство располагалось в однокомнатной квартире в одном из многоквартирных домов столицы Урала. В помещении работали девять человек, которые шили одноразовые маски. По информации издания, сотрудники правоохранительных органов изъяли около 60 тысяч масок на сумму более 1 миллиона рублей.