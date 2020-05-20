Екатеринбургские полицейские накрыли подпольный цех по производству масок в квартире
Вчера, 23:25ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге обнаружен подпольный цех по производству медицинских масок, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург
Производство располагалось в однокомнатной квартире в одном из многоквартирных домов столицы Урала. В помещении работали девять человек, которые шили одноразовые маски. По информации издания, сотрудники правоохранительных органов изъяли около 60 тысяч масок на сумму более 1 миллиона рублей.
В пресс-группе УМВД пояснили, что информация проверяется сотрудниками.
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