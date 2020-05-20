Куйвашев пригрозил «Красному и белому» лишением лицензии

По словам губернатора, когда произошла вспышка коронавируса, выяснилось, что сотрудники склада приходили на рабочие места, имея признаки ОРВИ. На персонал в 800 человек было лишь два термометра, соответственно регулярно измерять температуру работникам было невозможно.

Кроме того, было обнаружено, что некоторые сотрудники торговой сети официально не трудоустроены. После вспышки заболевания более 200 человек не пришли на работу, и их не удалось отыскать по месту регистрации.

Также губернатор отметил, что в сами магазины сети покупателей пускают без масок. Куйвашев написал, что из семи юрлиц собственника сети на контакт с органами власти вышло лишь одно.

Если руководство не устранит нарушения, у сети может быть отобрана лицензия. Недопустимо, чтобы одно предприятие ставило под угрозу здоровье и жизни большого количества людей, написал глава региона.