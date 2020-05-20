Мэрия Нижнего Тагила передала организации инвалидов в пользование помещение
Администрация Нижнего Тагила позволила местной общественной организации инвалидов «Равновесие» заключить договор безвозмездного пользования нежилым помещением с МБУДО Домом детского творчества Тагилстроевского района, гласит постановление мэрии.
Согласно документу, Дом детского творчества сможет предоставить организации «Равновесие» помещение № 15 на первом этаже здания сроком на один год.
В постановлении также отмечается, что Дому детского творчества Тагилстроевского района необходимо уведомлять Управление муниципального имущества администрации города о заключении договоров безвозмездного пользования имуществом не позднее, чем через десять дней с момента их подписания.
Напомним, в марте стало известно, что Администрация Нижнего Тагила планирует передать в безвозмездное пользование нежилое здание на улице Цементная благотворительному Фонду помощи животным «Солнечный дом». Согласно кадастровому номеру в постановлении о передаче имущества от 23 марта, площадь помещения по адресу улица Цементная, 14 составляет 298 квадратных метров, а его кадастровая стоимость — порядка 1,8 миллиона рублей. Как фонд планирует использовать это здание в муниципалитете не уточнили, так как договор на момент публикации материала ещё не был заключен.
Стоит отметить, что по данным из открытых источников, организация БФ «Солнечный Дом» была зарегистрирована 9 января 2020 года. Президентом фонда числится Александр Федотов, который также является директором ООО «ЛитМашКом». Найти другую информацию о «Солнечном Доме» в интернете и соцсетях TagilCity.ru не удалось.