Мэрия Нижнего Тагила передала организации инвалидов в пользование помещение

Согласно документу, Дом детского творчества сможет предоставить организации «Равновесие» помещение № 15 на первом этаже здания сроком на один год.

В постановлении также отмечается, что Дому детского творчества Тагилстроевского района необходимо уведомлять Управление муниципального имущества администрации города о заключении договоров безвозмездного пользования имуществом не позднее, чем через десять дней с момента их подписания.

Напомним, в марте стало известно, что Администрация Нижнего Тагила планирует передать в безвозмездное пользование нежилое здание на улице Цементная благотворительному Фонду помощи животным «Солнечный дом». Согласно кадастровому номеру в постановлении о передаче имущества от 23 марта, площадь помещения по адресу улица Цементная, 14 составляет 298 квадратных метров, а его кадастровая стоимость — порядка 1,8 миллиона рублей. Как фонд планирует использовать это здание в муниципалитете не уточнили, так как договор на момент публикации материала ещё не был заключен.