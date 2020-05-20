На Урале у посещавшего дежурную группу в детском саду ребенка обнаружили коронавирус

На данный момент проводится изоляция контактных лиц, дезинфицируются помещения, а также осуществляются другие противоэпидемические мероприятия.

В свердловском оперштабе изданию рассказали, что ребенок, который заболел коронавирусом, последний раз посещал детский сад 8 мая, после чего из-за признаков ОРВИ был отстранен. Временное закрытие группы является обязательной мерой профилактики.