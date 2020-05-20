На Урале у посещавшего дежурную группу в детском саду ребенка обнаружили коронавирус
Сегодня, 09:23ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Арамиле в детском саду «Родничок» была временно закрыта дежурная группа. Причиной стал подтвержденный коронавирус у одного из детей, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Сюжеты: Коронавирус
На данный момент проводится изоляция контактных лиц, дезинфицируются помещения, а также осуществляются другие противоэпидемические мероприятия.
В свердловском оперштабе изданию рассказали, что ребенок, который заболел коронавирусом, последний раз посещал детский сад 8 мая, после чего из-за признаков ОРВИ был отстранен. Временное закрытие группы является обязательной мерой профилактики.
Коронавирус у ребенка был подтвержден после проведения тестирования накануне. На данный момент он находится под наблюдением медиков и получает необходимую медицинскую помощь.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей