Оздоровительные лагеря в Свердловской области начнут работу не раньше середины июня
Сегодня, 17:03ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Детские оздоровительные лагеря в Свердловской области планируют открыть с 15 июня. Об этом рассказал министр образования региона Юрий Биктуганов, сообщает ИА «Новый день».
Сюжеты: Коронавирус
Однако откроются они только в муниципалитетах с благоприятной эпидобстановкой. Окoнчательное рeшение по рабoте дeтских лагерeй будет принятo 25 мая на сoвещании облaстной оздорoвительной кoмиссии под предсeдательством вицe-губeрнатора Пaвла Крeкова.
Несмотря на ограничительные меры по коронавирусу, подготовка лагерей продолжается — проводятся закупки, зеленые территории обрабатываются от клещей.
В Роспотребнадзоре отмечают, что если будет принято положительное решение об открытии детских лагерей, то все смены пройдут в закрытом режиме. Допуск для посетителей будет закрыт, а сотрудники не смогут покидать территорию лагеря.
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