Почти половина жителей Свердловской области отмечает снижение зарплаты из-за пандемии
Почти половина жителей Свердловской области отмечает, что их зарплата уменьшилась из-за пандемии коронавируса. Об этом говорят результаты опроса, проведенные порталом по поиску работы HH.RU.
Так, 44% жителей признали, что их зарплата уменьшилась, еще 46% — что их заработная плата осталась на прежнем уровне. 9% опрошенных затруднились ответить на вопрос. Среди участников опроса не оказалось тех, чья зарплата увеличилась.
По России в целом сокращение зарплаты отмечают 45% граждан, не изменилась она у 1% опрошенных. Еще 44% заявили, что у них оплата труда осталась на прежнем уровне.
Руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова добавила, что чаще других о сокращении зарплаты говорят сотрудники сфер «Продажи», «Искусство, развлечения, медиа», «Административный персонал», «Маркетинг, реклама, PR», «Наука, образование», а также «Высший менеджмент».
Она отметила, что падение доходов отмечается и в сфере туризма.
Кстати, 36% россиян, которые отметили, что их зарплата не снизилась, считают, что это может случиться. Еще 44% уверены, что сокращения доходов у них не будет.
Кроме того, 85% опрошенных из Свердловской области, у которых имеется постоянная работа, планируют сменить ее в ближайшее время. По России в целом данный показатель находится на уровне 79%.