Почти половина жителей Свердловской области отмечает снижение зарплаты из-за пандемии

Так, 44% жителей признали, что их зарплата уменьшилась, еще 46% — что их заработная плата осталась на прежнем уровне. 9% опрошенных затруднились ответить на вопрос. Среди участников опроса не оказалось тех, чья зарплата увеличилась.

По России в целом сокращение зарплаты отмечают 45% граждан, не изменилась она у 1% опрошенных. Еще 44% заявили, что у них оплата труда осталась на прежнем уровне.

Руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова добавила, что чаще других о сокращении зарплаты говорят сотрудники сфер «Продажи», «Искусство, развлечения, медиа», «Административный персонал», «Маркетинг, реклама, PR», «Наука, образование», а также «Высший менеджмент».

Она отметила, что падение доходов отмечается и в сфере туризма.

Кстати, 36% россиян, которые отметили, что их зарплата не снизилась, считают, что это может случиться. Еще 44% уверены, что сокращения доходов у них не будет.