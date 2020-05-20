Самоизоляция, день пятидесятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

За минувшие сутки в Нижнем Тагиле подтверждено еще пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, общее количество заболевших составляет 79 человек.

Вчера стало известно о том, что в СИЗО-1 произошла вспышка коронавируса. В результате сотрудники учреждения были отправлены на обсервацию в Нижний Тагил.

В Нижний Тагил на обсервацию отправили 50 сотрудников ГУФСИН

Кроме того, произошла вспышка заболевания на складе «Красное и Белое» в Екатеринбурге. Так как со склада продукция доставляется по всему региону, начались проверки магазинов. Роспотребнадзор провел сегодня рейд в двух магазинах сети в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор выявил нарушения в магазинах «Красное и Белое»

В городе продолжается призывная кампания и сегодня первая группа была отправлена из Нижнего Тагила. В общей сложности в этот призыв будет отправлено 270 тагильчан.

Тагильских призывников на продезинфецированных автобусах отправляют на сборные пункты

В детских садах с завтрашнего дня начнется открытие дополнительных дежурных групп. Планируется, что они появятся в каждом садике.

В Нижнем Тагиле с 21 мая стартует поэтапное открытие дежурных групп в детских садах

ГИБДД продолжает проводить рейды по проверке наличия масок у пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщает Отдел пропаганды ГИБДД. Отмечается, что большинство граждан ходят в масках, а тем, кто находится без них сотрудники полиции рекомендуют использовать средства защиты.

Согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, в связи с пандемией коронавируса самозанятым и ИП полагается единоразовая выплата в размере пяти тысяч рублей. Процедура оформления несложная. Как это сделать в Нижнем Тагиле, узнал TagilCity.ru.

Как самозанятому в Нижнем Тагиле получить господдержку в размере 5 тысяч рублей

Центр развития туризма на своей странице «Вконтакте» сообщает, что Нижнетагильский театр кукол принимает участие в межрегиональном онлайн-фестивале кукольных театров «Кукольный остров». Он проходит с 19 по 22 мая. Фестиваль представляет собой выступление театральных кукол под управлением профессиональных кукловодов. Сегодня, 20 мая, на фестивале Нижнетагильский театр кукол представил актёр Роман Брилёв. Вместе со своей куклой Фавном он расскажет о спектакле «Кукольный голос». Для фестиваля была выбрана композиция «Риголетто» Джузеппе Верди. Выступление проходит с 20.00 на YouTube-канале Костромского областного театра кукол.

По информации Яндекса, на 19.00 индекс самоизоляции составляет 3,1 балла. Это значит, что на улице есть люди. Напомним, что Яндекс предоставляет данные для ознакомления. Они не могут быть использованы для средней оценки количества людей на улице.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

За последние сутки в Свердловской области подтверждено 135 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 3134 человек.