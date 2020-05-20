Сотрудники склада «Красное и Белое» с COVID-19 заполнили больницы Екатеринбурга
Сегодня, 10:05ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Зараженных коронавирусом сотрудников склада, обслуживающего сеть алкомаркетов «Красное и Белое», госпитализируют в Госпиталь ветеранов войн, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По информации источника, после поступления первых партий пациентов, более 280 коек оказались заняты. На них расположены и те, кто был госпитализирован ранее. Свободных мест остается меньше 70. Кроме того, рассматривался вариант размещения пациентов в госпитале «Екатеринбург-Экспо». Директор госпиталя заявил, что пациентов там на данный момент нет.
Ранее стало известно, что на складе «Абсолют», расположенном под Екатеринбургом, у 136 сотрудников был подтвержден коронавирус — это грузчики и экспедиторы предприятия. Предполагается, что от них могли заразиться сотрудники магазинов сети «Красное и Белое». В ближайшее время планируется протестировать 1300 человек, сообщил изданию источник.
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