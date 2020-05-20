Свердловский губернатор ввел дополнительные выплаты для работников соцобслуживания

Согласно указу выплаты получат сотрудники предприятий и организаций, которые оказывают услуги в стационарной форме, в которых из-за коронавируса введен особый режим, предполагающий в том числе временную изоляцию персонала.

Врачи в случае невыявления коронавируса по месту работы получат до 40 тысяч рублей, если заболевание будет обнаружено – 60 тысяч рублей. Средний медперсонал при не выявленном вирусе может рассчитывать на выплаты до 25 тысяч рублей, если COVID-19 будет выявлен, то на 35 тысяч рублей. Для младшего персонала установлены суммы выплат в 15 и 20 тысяч рублей соответственно.

Соцработники, реабилитологи, психологи, педагоги, специалисты по соцработе и работе с семьей в случае невыявления вируса в организации получат до 25 тысяч рублей, в случае выявления – до 35 тысяч рублей.

Персонал, занятый на иных должностях, и технический персонал при невыявлении вируса в организации получит до 10 тысяч рублей и до 15 тысяч рублей в обратном случае.