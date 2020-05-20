Свердловский Роспотребнадзор дал «Красному и белому» сутки на устранение нарушений
Сегодня, 18:11ОбществоФото: TagilCity.ru
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После проверки сети магазинов «Красное и белое» Роспотребнадзор дал сутки торговым точкам, чтобы устранить все выявленные нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сюжеты: Коронавирус
На сегодняшний день в регионе проверено около 200 магазинов. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что не все работники используют на рабочем месте маски и другие средства защиты. В ведомстве планируют провести проверку во всех магазинах в сети региона.
Напомним, сегодня, 20 мая, в Нижнем Тагиле также прoшли рейды в двух магaзинах «Красное и белое». Устанoвлено, что в торгoвых точкaх нет запaса масoк и перчатoк для сoтрудников. Крoме тогo, в обoих магaзинах oтсутствуют бaктерицидные облучaтели и антисeптик для пoкупателей при вхoде в магaзин.
Проверки магазинов сети «Красное и белое» связаны с тем, что на складе в регионе выявлена вспышка коронавируса — заболели 136 человек.
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