В Екатеринбурге ищут актеров для съемок в мини-сериале про доставщика еды

Евгений Горенбург известен своим фестивалем «Старый новый рок». Теперь он решил заняться съемками кино.

Продюссерский центр «Лад» объявил о запуске мини-сериала с рабочим названием «Гриша Субботин». Он представляет собой антологию, в которой каждый из эпизодов — это отдельная история и разный набор персонажей.

Григорий работает доставщиком еды и постоянно оказывается в необычных ситуациях. Он всегда помогает другим решать их проблемы. За время работы Грише приходится сталкиваться с хоббитами, сумасшедшими соседями, начинающими блогерами, бизнесменами, рок-музыкантами и другими героями. Через них авторы хотят показать всю комичность общества.

Мини-сериал является федеральным проектом. Его съемки пройдут в Екатеринбурге.