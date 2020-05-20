В Екатеринбурге появился посвященный Храму-на-Драме арт и был закрашен в этот же день
Сегодня, 17:48ОбществоФото: Е1.ru
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Рано утром 20 мая в сквере у Октябрьской площади в Екатеринбурге появился арт-объект, посвященный годовщине «стояния на Драме», пишет Е1.
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
Надпись «Сквер наш!» на трансформаторной будке оставил уличный художник Рома Инк. Однако уже через несколько часов коммунальщики закрасили граффити черной краской.
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Ранее Рома Инк разрисовывал гранитный шар на набережной Городского пруда, его последний арт-объект был посвящен коронавирусу.
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