В Екатеринбурге закрыли склад «Красное и Белое» из-за вспышки коронавируса

В ближайшее время их протестируют на коронавирус. Возможно, это произойдет на следующей неделе.

Ранее стало известно о крупной вспышке коронавируса на складе. Он был выявлен у 136 сотрудников. При этом, у оставшихся наблюдаются признаки ОРВИ. Глава региона Евгений Куйвашев пообещал проверить всех на коронавирус. Кроме того, Роспотребнадзор проведет проверку и в магазинах области.