В Екатеринбурге закрыли склад «Красное и Белое» из-за вспышки коронавируса
Сегодня, 12:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге 635 сотрудников склада «Абсолют», занимающегося доставкой товаров в магазины «Красное и Белое», отстранены от работы, сообщает ИА Regnum со ссылкой на пресс-службу компании.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
В ближайшее время их протестируют на коронавирус. Возможно, это произойдет на следующей неделе.
Ранее стало известно о крупной вспышке коронавируса на складе. Он был выявлен у 136 сотрудников. При этом, у оставшихся наблюдаются признаки ОРВИ. Глава региона Евгений Куйвашев пообещал проверить всех на коронавирус. Кроме того, Роспотребнадзор проведет проверку и в магазинах области.
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