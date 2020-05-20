В Кольцово сотрудников полиции перевели на удаленку из-за вспышки коронавируса

Полицейские с пассажирами не контактировали. Точное количество зараженных не уточняется.

При этом охрана аэропорта продолжается. В терминалах полицейских стало меньше, но это обусловлено сокращением количества рейсов и пассажиров. Об этом изданию сообщили в аэропорту.

На данный момент в Кольцово усилены меры профилактики — температура измеряется всем пассажирам и сотрудникам, введен обязательный масочный режим, а также закрыты рестораны.