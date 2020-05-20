В Кольцово сотрудников полиции перевели на удаленку из-за вспышки коронавируса
Сегодня, 10:14ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сотрудники линейного отдела полиции в Кольцово были переведены на удаленный режим работы из-за положительного теста на коронавирус, сообщает E1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Полицейские с пассажирами не контактировали. Точное количество зараженных не уточняется.
При этом охрана аэропорта продолжается. В терминалах полицейских стало меньше, но это обусловлено сокращением количества рейсов и пассажиров. Об этом изданию сообщили в аэропорту.
На данный момент в Кольцово усилены меры профилактики — температура измеряется всем пассажирам и сотрудникам, введен обязательный масочный режим, а также закрыты рестораны.
Ранее стало известно об еще одной вспышке коронавируса среди сотрудников склада «Красное и Белое» в Екатеринбурге. Там заболевание подтвердилось у 136 сотрудников. Евгений Куйвашев в связи с этим продлил режим самоизоляции граждан до 25 мая.
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