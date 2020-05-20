В Нижнем Тагиле к 1 июля завершат реконструкцию площади на улице Зари
Сегодня, 16:44ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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В Дзержинском районе Нижнего Тагила продолжается реконструкция площади возле торгового комплекса на улице Зари. Работы планируют завершить к 1 июля, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Работы начались осенью прошлого года — проведен демонтаж старых плит и поменяны светильники. В этом году подрядчик приступил к основным работам — подготовке основания, укладке бортового камня и плитки. Также расширена парковка возле магазинов.
Как рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, были сложности с водоотводом. Однако потом был найден и прочищен старый ливневый колодец.
После завершения реконструкции площади будет решаться вопрос с обустройством мест для частной торговли.
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