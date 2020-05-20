В Нижнем Тагиле к 1 июля завершат реконструкцию площади на улице Зари

Работы начались осенью прошлого года — проведен демонтаж старых плит и поменяны светильники. В этом году подрядчик приступил к основным работам — подготовке основания, укладке бортового камня и плитки. Также расширена парковка возле магазинов.

Как рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, были сложности с водоотводом. Однако потом был найден и прочищен старый ливневый колодец.