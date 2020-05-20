В Нижнем Тагиле продано еще три объекта недвижимости обанкротившегося «Тагилбанка»
В Нижнем Тагиле на аукционе продано еще три помещения, принадлежащих обанкротившемуся Тагилбанку, сообщает «Коммерсантъ».
Четыре здания производственной базы в Нижнем Тагиле, общая площадь которых составляет 3,2 тысячи квадратных метров, выкупил предприниматель Евгений Лебедь за 5,9 миллионов рублей. При этом начальная стоимость составляла 18,7 миллионов рублей.
Еще одно помещение площадью 53,6 квадратных метров на улице Циолковского, 36 за 2,1 миллиона рублей (начальная стоимость составляла шесть миллионов рублей) приобрел индивидуальный предприниматель Адриан Качанов из Нижнего Тагила.
Два гаража площадью 645 квадратных метров, здание контрольно-пропускного пункта, здание управления (529 квадратных метров) и здание ОГМ по изготовлению металлоконструкций (1,2 тысячи квадратных метров) приобрел еще один тагильский предприниматель Михаил Лошкарев. За все объекты он заплатит 5,7 миллионов рублей. Изначально их стоимость была 17 миллионов рублей.
В конце апреля было продано еще три объекта недвижимости «Тагилбанка». Два помещения были расположены в Нижнем Тагиле и одно — в Краснотурьинске. Самый дорогой объект — главный офис «Тагилбанка» с площадью 8,5 тысяч квадратных метров и начальной стоимостью 304,8 миллиона рублей на данный момент покупателей не нашлось.