В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор выявил нарушения в магазинах «Красное и Белое»

Сотрудники Роспотребнадзора провели рейд в двух торговых точках, расположенных на улице Юности и Энтузиастов.

Ведущий специалист-эксперт Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Галина Голубева рассказала, что были выявлены нарушения. В частности, в магазинах нет запаса одноразовых перчаток для сотрудников, а также масок. В обоих магазинах не установлены бактерицидные облучатели и отсутствует антисептик для покупателей при входе в магазин.

При этом запас антисептика в магазинах имеется, но на нем нет маркировки изготовителя и тара тоже не была сохранена, то есть, установить, что за средство используется — невозможно.

Также специалисты Роспотребнадзора отмечают, что качественное проведение дезинфекции в магазинах не представляется возможным, так как они перегружены товаром. Более того, обедают сотрудники на складе.

Рейды планируется провести и в других торговых точках сети. За несоблюдение ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса налагается административная ответственность.