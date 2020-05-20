В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор выявил нарушения в магазинах «Красное и Белое»
Сегодня, 20 мая, в Нижнем Тагиле прошла проверка магазинов «Красное и Белое». В результате были выявлены нарушения, сообщает «Телекон-ТВ».
Сотрудники Роспотребнадзора провели рейд в двух торговых точках, расположенных на улице Юности и Энтузиастов.
Ведущий специалист-эксперт Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Галина Голубева рассказала, что были выявлены нарушения. В частности, в магазинах нет запаса одноразовых перчаток для сотрудников, а также масок. В обоих магазинах не установлены бактерицидные облучатели и отсутствует антисептик для покупателей при входе в магазин.
При этом запас антисептика в магазинах имеется, но на нем нет маркировки изготовителя и тара тоже не была сохранена, то есть, установить, что за средство используется — невозможно.
Также специалисты Роспотребнадзора отмечают, что качественное проведение дезинфекции в магазинах не представляется возможным, так как они перегружены товаром. Более того, обедают сотрудники на складе.
Рейды планируется провести и в других торговых точках сети. За несоблюдение ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса налагается административная ответственность.
Проверки Роспотребнадзора проводятся по всем торговым точкам «Красное и Белое» в регионе. Это связано с тем, что на складе, доставляющем товары для сети по всей Свердловской области, выявлена вспышка коронавируса. На данный момент сообщается о 136 случаях заражения, но отмечается, что большинство других сотрудников имеют признаки ОРВИ. На данный момент от работы на складе отстранены более 700 человек.