В Нижнем Тагиле с 21 мая стартует поэтапное открытие дежурных групп в детских садах

Планируется добавить 270 групп, при этом, воспитатели, родители и дети должны соблюдать требования Роспотребнадзора — каждое утро проводить осмотр на наличие признаков ОРВИ, измерять температуру и регулярно дезинфицировать помещения. В каждой группе будет не больше 12 человек.

Для оформления ребенка в дежурную группу, родители должны написать заявление на имя директора детсада и предоставить справки с места работы с указанием основания для посещения ребенка дошкольного учреждения. Кроме того, требуется график занятости мамы и папы. Решение сообщается по телефону, указанному в заявлении. При этом ребенка могут принять и в другой детский сад, если в своем мест нет. На данный момент списки формируются.