В Первоуральске сотрудники ФСБ изъяли 150 коробок спирта
В Первоуральске сотрудники УФСБ изъяли две партии спирта, общим объемом около 5 тысяч литров. Как рассказали перевозчики, спирт предназначался для продажи в торговых точках, подконтрольных общественной организации «Трезвый Урал», пишет Znak со ссылкой на источник в силовых структурах.
Операции по изъятию спирта проводились 14 и 18 мая. Спирт был расфасован во флаконы по 100 миллилитров и упакованных в 150 коробок.
По предварительной информации, спирт планировалось продавать в торговых точках Первоуральска, Ревды, Дегтярска и Полевского.
Руководитель «Трезвого Урала» Максим Ездаков опроверг информацию о причастности к изъятому спирту, заявив, что не торгует алкоголем, но знает, кто занимается этим в городе.
Представитель свердловского отделения «Единой России», координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев заявил, что ранее обращался в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность организации Ездакова из-за сообщений о продаже алкоголя. По словам Ездакова, полиция тогда отказала в проведении проверки.