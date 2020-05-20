В Первоуральске сотрудники ФСБ изъяли 150 коробок спирта

Операции по изъятию спирта проводились 14 и 18 мая. Спирт был расфасован во флаконы по 100 миллилитров и упакованных в 150 коробок.

По предварительной информации, спирт планировалось продавать в торговых точках Первоуральска, Ревды, Дегтярска и Полевского.

Руководитель «Трезвого Урала» Максим Ездаков опроверг информацию о причастности к изъятому спирту, заявив, что не торгует алкоголем, но знает, кто занимается этим в городе.