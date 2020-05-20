Врачи Свердловской области получили доплаты на 280 млн рублей за работу с COVID-19

Эти средства были выплачены дополнительно к заработной плате за март и апрель. 139 миллионов рублей на выплаты были выделены из федерального бюджета. Еще 141 миллион рублей выделили из областного бюджета.

По словам губернатора, когда Правительство РФ дало разъяснения по поводу доплат, региональным Минздравом была пересмотрена система стимулирования и средства 17 мая были перечислены медицинским учреждениям.

Кроме того, Куйвашев попросил медработников области сообщать о неполных выплатах или их отсутствии.