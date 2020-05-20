Врачи Свердловской области получили доплаты на 280 млн рублей за работу с COVID-19
Врачам Свердловской области, которые работают с пациентами с коронавирусом, произведены доплаты на общую сумму в 280 миллионов рублей. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Эти средства были выплачены дополнительно к заработной плате за март и апрель. 139 миллионов рублей на выплаты были выделены из федерального бюджета. Еще 141 миллион рублей выделили из областного бюджета.
По словам губернатора, когда Правительство РФ дало разъяснения по поводу доплат, региональным Минздравом была пересмотрена система стимулирования и средства 17 мая были перечислены медицинским учреждениям.
Кроме того, Куйвашев попросил медработников области сообщать о неполных выплатах или их отсутствии.
Ранее от врачей стали поступать жалобы, в том числе и из Нижнего Тагила, на отсутствие доплат за работу с коронавирусными больными. В связи с этим Михаил Мишустин поручил создать на Госуслугах раздел для жалоб медиков, который на данный момент функционирует и при отсутствии доплат можно оставить свое обращение.