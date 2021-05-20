30 миллионов выделят власти на обеспечение свердловских поселков чистой водой

На эти средства планируется произвести ремонт ветхих водопроводных сетей в ряде городов и сельских населенных пунктов Свердловской области.
Произвести ремонты планируется в Сысерти, Бородулино, Патрушах, Октябрьском и Первомайском, сообщил «Урал.Полит.RU» глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.
По словам руководителя муниципалитета, вопросы водоснабжения на этих территориях особенно остро стоят в летний период. Тогда, когда падает напор воды в многоквартирных и частных домах из-за использования питьевой воды для полива.
В общей сложности на эти средства будет заменено около 5 километров сетей.
Напомним, в середине мая после того, как жители поселка Красноармейский под Асбестом пожаловались СМИ на отсутствие холодного водоснабжения в ряде домов, в прокуратуре организовали проверку.