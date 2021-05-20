30 миллионов выделят власти на обеспечение свердловских поселков чистой водой

30 миллионов выделят власти на обеспечение свердловских поселков чистой водой
30 миллионов выделят власти на обеспечение свердловских поселков чистой водой
Сегодня, 13:42ОбществоФото: Евгения Гаева
По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 30 миллионов рублей будет выделено на обеспечение свердловских поселков чистой водой.

​На эти средства планируется произвести ремонт ветхих водопроводных сетей в ряде городов и сельских населенных пунктов Свердловской области.

Произвести ремонты планируется в Сысерти, Бородулино, Патрушах, Октябрьском и Первомайском, сообщил «Урал.Полит.RU» глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

По словам руководителя муниципалитета, вопросы водоснабжения на этих территориях особенно остро стоят в летний период. Тогда, когда падает напор воды в многоквартирных и частных домах из-за использования питьевой воды для полива.

В общей сложности на эти средства будет заменено около 5 километров сетей.

Напомним, в середине мая после того, как жители поселка Красноармейский под Асбестом пожаловались СМИ на отсутствие холодного водоснабжения в ряде домов, в прокуратуре организовали проверку.

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