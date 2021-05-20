Бывший глава «ВСМПО-Ависма» стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями

Сначала дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Однако позже дело переквалифицировали. Теперь Михаил Воеводин подозревается в организации продажи продукции «ВСМПО-Ависмы» с использованием подконтрольных фирм. Предварительно, ущерб от данной деятельности составил около 4 миллиардов рублей.