Бывший глава «ВСМПО-Ависма» стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями

Сначала дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Однако позже дело переквалифицировали. Теперь Михаил Воеводин подозревается в организации продажи продукции «ВСМПО-Ависмы» с использованием подконтрольных фирм. Предварительно, ущерб от данной деятельности составил около 4 миллиардов рублей.
Напомним, Михаил Воеводин занимал пост гендиректора с 2009 года. В мае 2020 года он заявил, что уходит в отставку, несмотря на то, что месяцем ранее его полномочия продлили на три года.