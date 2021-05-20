Бывший глава «ВСМПО-Ависма» стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями

Бывший глава «ВСМПО-Ависма» стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями
Бывший глава «ВСМПО-Ависма» стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями
Сегодня, 22:01ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями (статья 201 части 1 УК РФ) стал бывший генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин. Материалы поступили в суд Верхней Салды.

Сначала дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Однако позже дело переквалифицировали. Теперь Михаил Воеводин подозревается в организации продажи продукции «ВСМПО-Ависмы» с использованием подконтрольных фирм. Предварительно, ущерб от данной деятельности составил около 4 миллиардов рублей.

Напомним, Михаил Воеводин занимал пост гендиректора с 2009 года. В мае 2020 года он заявил, что уходит в отставку, несмотря на то, что месяцем ранее его полномочия продлили на три года.

Материалы по теме:
превышение полномочийВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы