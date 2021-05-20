Что стоит за производством биологически активных добавок в Свердловской области

Биологически активные добавки в 2020 году показали в России рост продаж. За небольшое время витамины поселились в каждой аптечке. Тем не менее, общее потребление БАДов в нашей стране далеко до уровня зарубежья. В чем отличия биологически активных добавок от лекарства? Кто составляет для жителей формулу здоровья?

Председатель совета директоров компании «Эвалар» Наталия Прокопьева отметила, что пять лет назад это был рынок российского производителя. Доминирующая доля была у российского бизнеса. То теперь мы видим, что расстановка сил несколько менется — и на этот рынок заходят зарубежные компании, пояснила Наталия Прокопьева. Генеральный директор компании ВТФ Александр Овчинников уточняет, что всегда основной потребитель был старше 45 лет, когда люди уже действительно думали о своём здоровье. Молодое поколение мало интересовала поддержка иммунитета. Мы сейчас хотим увеличить этот сегмент за счёт молодых людей, сказал Александр Овчинников. Все уже разбираются, что биологические добавки — они поэтому и называются добавками, что они к пище добавляются, чтобы была лучше усвояемость, появились в организме минералы, витамины, отметил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Российский рынок биологически активных добавок в 2020 году вырос на 17% — до 74 с лишним миллиардов рублей. Наибольшая доля пришлась на общеукрепляющие БАДы. На втором месте добавки для улучшения переваривания пищи. В пятёрку с сильным отставанием от лидеров входят БАДы, успокаивающие нервную систему, благотворно влияющие на репродуктивные функции и препараты для укрепления костей. На остальные активные добавки, приходится меньше четверти рынка. Фото: DSM Group, ТПП России, участники отрасли Старейшее на Урале предприятие по производству современных лекарственных препаратов ООО «Уралбиофарм» последний год занимается в том числе выпуском БАДов. Созданный в 1930 году завод обновляется свежими разработками. Основная цель, чтобы в биодобавках были в большей части не вспомогательные элементы, а именно те активные вещества, которые помогают организму восстанавливаться, как пояснила директор Галина Старкова. Еще такой момент — мы идем по пути того, чтобы наши БАДы были монопродуктами. То есть для того, чтобы у любого нашего потребителя была возможность выбрать себе правильную форму из таблеток. Если не хватает цинка, чтобы человек принимал только его, а не сборную солянку, сообщила представитель компании. «Уралбиофарм» выпускает БАДы в таблетках, капсулах. При производстве основные затраты идут на сырье, покупку дополнительного оборудования. Основная поставка биодобавок планируется по России. В настоящее время продукция Уралбиофарм поступает в сеть аптек Свердловской области, ХМАО и Мурманской области. Мы готовим сейчас интернет платформу — сайт. Выделен финансовый ресурс, человеческий, чтобы действительно построить хорошую площадку. Надо сделать, чтобы она была доступна, люди спокойно могли пользоваться, не было отторжения, поделилась Галина Старкова. С начала этого года правительство сняло запрет на онлайн-продажу БАД. Но теперь рынку нужны понятные правила электронных торгов. У нас единых правил-то нет по тому, как вести интернет-торговлю, чтобы обезопасить людей, чтобы им подделку не подсовывали, чтобы им не давали опасные какие-то продукты под видом БАД. Мне кажется путь такой достаточно реальный — вести эту интернет-торговлю через лицензируемые аптечные сети, сказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Доля импорта на российском рынке увеличивается даже на легальной полке. В 2020 году уже больше половины продаж в денежном выражении пришлась на продукцию из США, Германии, Индии и других стран. В упаковках 80% — пока за отечественными БАДами. Но это — лукавая цифра. Фото: DSM Group Компания Siberian Wellness основана в городе Бердск Новосибирской области. Выпускаемые БАДы реализуются по всему миру: в более чем 65 странах открыты официальные офисы. Продукция поступает в Свердловскую область, только в Нижнем Тагиле открыты 3 офиса. Под собственным брендом в компании выпускают товары для здоровья, спорта, питания. Ассортимент основан на сибирских травах. В компании делают капсулы с желатиновой оболочкой. Желатин не производится в России, поэтому большая часть затрат идет на закупку ингредиентов, рассказала партнер компании Ольга. Затраты Siberian Wellness также идут на само производство, закупку современного оборудования, разработку новых технологий. Помимо этого, часть от продаж компании поступает в благотворительный фонд — 25% стоимости пачки уходят на поддержание озера Байкал, снежного барса, сообщила Ольга. Фото: pixabay.com Магазин MASSMARKET в Свердловской области реализует как иностранные, так и отечественные БАДы. Это сеть магазинов питания для спорта, здоровья и красоты, сообщил Илья Грехов. Основными покупателями являются люди, которые следят за своим здоровьем, занимаются активным образом жизни. В линейку БАДов магазина спортивного питания входят витамины, минералы, Омега 3, различные добавки для здоровья, а также для улучшения эффективности тренировок и построения тренировочного процесса. По словам Ильи Грехова, в период пандемии увеличился спрос на добавки для иммунитета. Покупатели сделали упор на витамин Д, который находится в дефиците у 95% жителей Свердловской области, витамин С, цинк. В этом апреле в отрасли стартует эксперимент по маркировке БАД. Объявленная правительством цель — убрать с аптечных полок фальсификат и недобросовестно рекламируемую продукцию. Участники рынка выступают против маркировки. По их данным, в России практически не выпускают поддельные БАДы. К тому же чипировать все виды добавок подряд нецелесообразно и может привести к увеличению цен. У нас компания прямых продаж, поэтому нет смысла в этом чипировании. Доставка идет от двери до двери. Если базы продаются через аптечную сеть, там требуется маркировка, сказала партнер Siberian Wellness. У нас очень большие затраты пошли на то, чтобы купить оборудование маркировки. Это очень затратное мероприятие, мало того, что год был не очень хороший, мы не смогли заработать, пришлось потратить средства на маркировку, сообщили TagilCity.ru в Уралбиофарм. Илья Грехов к маркировке относится положительно, потому что видит проблему в фальсификате, когда многие продавцы закупают неоригинальную или некачественную продукцию, без документов, чтобы извлечь большую прибыль. Мы продаём только сертифицированную и качественную продукцию, поэтому положительно относимся к данному эксперименту. Но, к сожалению, маркировка повлечёт за собой удорожание товаров, а это скажется на конечном потребителе, отметил собеседник TagilCity.ru. Российская Торгово-промышленная палата разделяет опасения бизнеса. Видео: Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин Не смотря на стабильные и высокие темпы роста рынка, БАДы в России потребляет лишь каждый шестой. А регулярно это делают только три человека из ста. Культура потребления у нас данных добавок в 3-5 раз меньше, чем в западных странах. Хотя многие из добавок действительно эффективны, и положительно влияют на здоровье, красоту и уровень жизни, считает Илья Грехов. Опрос, проведенный редакцией TagilCity.ru, показал, что более половины респондентов (54,8%) вообще не принимает биологически активные добавки. Редко пропивают — 13,4%. Обращаются иногда — 18,29%, а пьют БАДы постоянно — 13,4%. Помощь от государства участники отрасли видят в том, чтобы популяризировать здоровый образ жизни и прекратить поток нелегальных БАДов. Бизнес надеется, что правительство разработает механизм защиты потребителей и рынка от незарегистрированных в стране препаратов. В первую очередь это касается онлайн-продаж. Тогда каждая покупка БАДа в аптеке или интернете станет осознанной. И это здоровый бизнес-вектор. У нас очень большие затраты у нас пошли на то, чтобы купить оборудование маркировки. Это очень затратное мероприятие, мало того, что год был не очень хороший, мы не смогли заработать, пришлось потратить средства на маркировку, сообщили TagilCity.ru в Уралбиофарм.

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