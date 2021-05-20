Еще 6 аварийных домов будут снесены в поселке Уралец под Нижним Тагилом

Напомним, ранее был определен подрядчик для сноса 14 аварийных домов в поселке Уралец на улицах Ленина и Трудовая, им стало ООО «Строительная компания «Винсара» из Нижнего Тагила. При этом, цена контракта была в обоих случаях снижена примерно на 40%.