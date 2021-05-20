Еще 6 аварийных домов будут снесены в поселке Уралец под Нижним Тагилом

Еще 6 аварийных домов будут снесены в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Еще 6 аварийных домов будут снесены в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Сегодня, 22:52ОбществоФото: pixabay.com
Подрядчика на снос еще шести аварийных домов в поселке Уралец ищет МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила.

Начальная цена контракта составляет 2,3 миллиона рублей. Заявки от подрядчиков принимались до 19 мая 2021 года.

Согласно техзадания, снести необходимо здания по адресам:

  • улица Клубная, 4;
  • улица Красных Партизан, 4 и 5;
  • улица Пушкина, 2;
  • улица Кирова, 1 и 10.

Работы необходимо произвести в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта, при этом подрядчик имеет право сдать объект досрочно и привлекать субподрядчиков.

Производство и качество работ должно соответствовать строительными нормам и правилам. После заключения контракта подрядчик обязан предоставить календарный график производства работ по сносу зданий в течение трех рабочих дней. Необходимо производить своевременную и систематическую уборку строительной площадки и вывоз мусора. После окончания работ подрядчик должен выполнить обратную засыпку и планировку территории.

Контракт вступает в силу с даты его заключения сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.

Напомним, ранее был определен подрядчик для сноса 14 аварийных домов в поселке Уралец на улицах Ленина и Трудовая, им стало ООО «Строительная компания «Винсара» из Нижнего Тагила. При этом, цена контракта была в обоих случаях снижена примерно на 40%.

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