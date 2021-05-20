Еще 6 аварийных домов будут снесены в поселке Уралец под Нижним Тагилом

Начальная цена контракта составляет 2,3 миллиона рублей. Заявки от подрядчиков принимались до 19 мая 2021 года.
Согласно техзадания, снести необходимо здания по адресам:
Работы необходимо произвести в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта, при этом подрядчик имеет право сдать объект досрочно и привлекать субподрядчиков.
Производство и качество работ должно соответствовать строительными нормам и правилам. После заключения контракта подрядчик обязан предоставить календарный график производства работ по сносу зданий в течение трех рабочих дней. Необходимо производить своевременную и систематическую уборку строительной площадки и вывоз мусора. После окончания работ подрядчик должен выполнить обратную засыпку и планировку территории.
Контракт вступает в силу с даты его заключения сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.
Напомним, ранее был определен подрядчик для сноса 14 аварийных домов в поселке Уралец на улицах Ленина и Трудовая, им стало ООО «Строительная компания «Винсара» из Нижнего Тагила. При этом, цена контракта была в обоих случаях снижена примерно на 40%.