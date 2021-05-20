Искусство театра и философия фестиваля: как увлечь культурой молодежь Нижнего Тагила

Сергей Радченко отметил, что о себе заявил Новый молодежный театр Нижнего Тагила, вокруг него начала происходить жизнь. По его словам, если говорить о театральном искусстве, то этот театр как раз привлекает внимание и адресован в первую очередь молодежи.
Все движение, которое там происходит, очень правильное. Это и читки пьесы, и лаборатории, и спектакли необычные. И они выходят из театрального пространства еще и в пространство города, то есть в нужном правильном направлении, подчеркнул Сергей Радченко.
Собеседник TagilCity.ru оценил работу Нижнетагильской филармонии, которая приучает молодых жителей к классическому звучанию. А фестиваль «Возьмемся за руки, друзья», посвященный творчеству Булата Окуджавы, является привлекательным именно для молодежи. Как заметил Сергей Радченко, у фестиваля правильная интонация.
И очень хорошая притча завершила гала-концерт: когда я обратился вверх, когда я обратился прямо, а нашел помощь рядом. Должна быть уверенность, что рядом ты всегда найдешь помощь в своем друге, вот это самое главное, сказал Радченко.
Сергей Радченко считает, что тогда тагильскую молодежь не надо будет специально организовывать, к чему-то привлекать. Фестиваль дает возможность осмыслить жизненный путь, задать самому себе вопросы.