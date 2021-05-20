Обвинение запросило реальные сроки для уральских сектантов из «Свидетелей Иеговы»

Напомним, по версии следствия, подсудимые занимались пропагандой в Карпинске. Они призывали вступить в религиозную организацию, а также раздавали печатные материалы и демонстрировали видео, в которых содержались сведения об идеологии и основных целях «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России».