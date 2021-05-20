Обвинение запросило реальные сроки для уральских сектантов из «Свидетелей Иеговы»

Прокуратура просит назначить мужчине и женщине по три года колонии, а молодой девушке два года лишения свободы условно, сообщает издание «Глобус».
Планируется, что следующее заседание пройдет 28 мая.
Напомним, по версии следствия, подсудимые занимались пропагандой в Карпинске. Они призывали вступить в религиозную организацию, а также раздавали печатные материалы и демонстрировали видео, в которых содержались сведения об идеологии и основных целях «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России».