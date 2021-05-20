Обвинение запросило реальные сроки для уральских сектантов из «Свидетелей Иеговы»

Обвинение запросило реальные сроки для уральских сектантов из «Свидетелей Иеговы»
Обвинение запросило реальные сроки для уральских сектантов из «Свидетелей Иеговы»
Сегодня, 21:22ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Гособвинение запросило реальные сроки лишения свободы для «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) из Карпинска.

Прокуратура просит назначить мужчине и женщине по три года колонии, а молодой девушке два года лишения свободы условно, сообщает издание «Глобус».

Планируется, что следующее заседание пройдет 28 мая.

Напомним, по версии следствия, подсудимые занимались пропагандой в Карпинске. Они призывали вступить в религиозную организацию, а также раздавали печатные материалы и демонстрировали видео, в которых содержались сведения об идеологии и основных целях «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России».

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