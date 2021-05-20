Падение из окна и вскрывший вены у следователя. Итоги дня в Свердловской области

Сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле массово выписывают штрафы водителям, которые нарушают ПДД и ездят по «встречке» на улицах Бондина и Кушвинская. Движение на этих улицах было реорганизовано в одностороннее в связи с закрытием моста на улице Циолковского. При этом, на сайте администрации города значилась дата начала изменений с 15 мая, а знаки были вывешены с 12 мая. По словам тагильчан, на данных участках с утра начали дежурить экипажи ДПС. Однако они не организовывали движение, а ловили водителей, которые не заметили установленные знаки. За ч. 3 ст. 12.6 КоАП РФ (Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением) предусмотрен штраф в размере пять тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок от четырех до шести месяцев. По словам общественников, сотрудники ГИБДД воспользовались неразберихой и перевыполнили месячный план по лишениям прав за один день.
В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo, который удирал от сотрудников ГИБДД, насмерть сбил дорожного рабочего и скрылся с места ДТП. Трагедия случилась 20 мая на улице Новгородцев. В ГИБДД сообщили, что рабочий шел в попутном направлении по обочине. Водитель в скором времени был задержан.
Бывший полицейский Павел Долганов из Нижнего Тагила вскрыл себе вены прямо в кабинете следователя. Ранее он обвинил вышестоящее руководство во взяточничестве за сообщения о смертях в ритуальные агентства. По словам Долганова, он отказался участвовать в коррупционных схемах, из-за этого и стал фигурантом дела о подмене анализов хоккейного тренера. Он был уволен из правоохранительных органов. Его жена рассказала, что такое поведение несвойственно для супруга. Долганову была оказана первая медицинская помощь, после чего он был отправлен в изолятор.
Трехлетний мальчик выпал из окна пятиэтажки на улице Зари в Нижнем Тагиле. Это произошло, пока отец менял подгузник другому ребенку. Мальчик остался жив, очевидцы рассказали, что он упал на козырек магазина «Пятерочка», который находится под окнами. В полиции сообщили, что семья благополучная, в ней воспитывается трое детей. Сейчас по факту ЧП проводится проверка.