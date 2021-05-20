Почти 20 млн требуют свердловские власти с фирмы директора завода на Урале

Почти 20 млн требуют свердловские власти с фирмы директора завода на Урале
Почти 20 млн требуют свердловские власти с фирмы директора завода на Урале
Сегодня, 16:27ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Почти 20 миллионов рублей в нескольких исках требует с ООО «Тура-Лес» Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Компания «Тура-Лес» аффилированна с ООО «Синергия» Андрея Козицына. В апреле было подано три иска на общую сумму в 19,6 миллиона рублей. Что стало причиной обращения в суд не уточняется, пишет Ура.ру.

ООО «Тура-Лес» является третьей по выручке на Среднем Урале. Она производит пиломатериалы. В 2020 году компания отчиталась об убытках в размере 26,6 миллионов рублей.

Напомним, фармкомпании, подконтрольные депутату ЗакСо Александру Серебренникову, не согласились с решением об участии в сговоре при закупке и обжаловали решение о наложенном шртафе в размере 65 миллионов рублей.

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