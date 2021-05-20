Традиционные последние звонки для тагильских выпускников прозвенят 21 мая в офлайн-формате. Они пройдут на свежем воздухе на территориях образовательных учреждений.

Торжественные линейки по случаю последнего звонка для свердловских выпускников 11 классов пройдут на улице, с соблюдением всех действующих в регионе коронавирусных ограничений. При этом выпускникам 9 классов рекомендовано ограничиться проведением торжественных классных часов, сообщает пресс-служба регионального Минобразования. Приглашенным гостям необходимо будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также пройти термометрию. В одной из торжественных линеек 21 мая примет участие глава города Владислав Пинаев. Он приедет поздравить выпускников 11 классов и педагогов Политехнической гимназии, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Напомним, 25 мая в Екатеринбурге пройдет общегородской выпускной. В мероприятии, которое состоится в конгресс-холле «Екатеринбург-Экспо», примут участие звездные ведущие и артисты. Общегородской выпускной пройдет в Екатеринбурге 25 июня

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