Пожилая екатеринбурженка отдала мошенникам 1,3 миллиона рублей

Пожилая екатеринбурженка отдала мошенникам 1,3 миллиона рублей
Пожилая екатеринбурженка отдала мошенникам 1,3 миллиона рублей
Сегодня, 09:40ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Пожилая екатеринбурженка отдала мошенникам 1,3 миллиона рублей. Женщина обналичила все свои сбережения и перевела их через банкомат на «безопасные счета».

Инцидент, после которого 61-летняя жительница Екатеринбурга пришла в полицию, произошел 13 мая. Пожилая женщина, поддавшись на уловки телефонных мошенников, лишилась всех накопленных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Злоумышленники действовали по ставшей уже классической схеме: позвонили и предложили защитить свои сбережения, переведя их на «безопасные счета». Женщина поверила звонившим и перевела деньги через банкомат по указанным ей по телефону реквизитам.

Сделав это, екатеринбурженка осознала, что ее обманули, и пришла писать заявление в полицию.

В данный момент стражи правопорядка возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Напомним, 400 миллионов рублей перевела мошенникам жительница России. Мошенники утверждали, что необходимо спасать деньги.

Сюжеты:
Екатеринбург
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