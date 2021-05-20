Пожилая екатеринбурженка отдала мошенникам 1,3 миллиона рублей. Женщина обналичила все свои сбережения и перевела их через банкомат на «безопасные счета».

Инцидент, после которого 61-летняя жительница Екатеринбурга пришла в полицию, произошел 13 мая. Пожилая женщина, поддавшись на уловки телефонных мошенников, лишилась всех накопленных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. Злоумышленники действовали по ставшей уже классической схеме: позвонили и предложили защитить свои сбережения, переведя их на «безопасные счета». Женщина поверила звонившим и перевела деньги через банкомат по указанным ей по телефону реквизитам. Сделав это, екатеринбурженка осознала, что ее обманули, и пришла писать заявление в полицию. В данный момент стражи правопорядка возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Напомним, 400 миллионов рублей перевела мошенникам жительница России. Мошенники утверждали, что необходимо спасать деньги. 400 млн перевела на «безопасный счет» россиянка

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