Директор тагильского «Водоканала» обвинил жителей в затоплении подвалов

Андрей Лебедев сообщил, что в многоквартирных домах вода поднимается из-за ливней, дождей и талых вод. В связи с недокомплектом бригад, «Водоканал» не способен своими силами справиться со сложившейся ситуацией. Лебедев отметил, что организация заключила договор с подрядной организацией. Планируется, что это сгладит последствия весенних подтоплений.
На вопрос о работе «Водоканала» Вячеслав Таран ответил, что не стоит во всех проблемах обвинять организацию, сообщает «Реальный Тагил».
Очень большие проблемы создают сами жители, которые спускают в канализацию и упаковки, и памперсы. Чего мы только не достаем во время чисток!заявил Вячеслав Таран.
Он подчеркнул, что на данный момент износ водоотводящих сетей составляет 90%, а также предупредил, что во время ливневых дождей ситуация с затоплением подвалов жилых зданий может повторяться.
Напомним, 20 апреля стало известно, что по итогам прокурорской проверки из-за затопленных подвалов в Нижнем Тагиле в отношении «Водоканал-НТ» было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).