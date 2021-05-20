Директор тагильского «Водоканала» обвинил жителей в затоплении подвалов

Директор тагильского «Водоканала» обвинил жителей в затоплении подвалов
Директор тагильского «Водоканала» обвинил жителей в затоплении подвалов
Сегодня, 20:42ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран и заместитель начальника управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Андрей Лебедев прокомментировали проблему затопления подвалов. По мнению Тарана, в затоплении также виноваты местные жители.

Андрей Лебедев сообщил, что в многоквартирных домах вода поднимается из-за ливней, дождей и талых вод. В связи с недокомплектом бригад, «Водоканал» не способен своими силами справиться со сложившейся ситуацией. Лебедев отметил, что организация заключила договор с подрядной организацией. Планируется, что это сгладит последствия весенних подтоплений.

На вопрос о работе «Водоканала» Вячеслав Таран ответил, что не стоит во всех проблемах обвинять организацию, сообщает «Реальный Тагил».

Очень большие проблемы создают сами жители, которые спускают в канализацию и упаковки, и памперсы. Чего мы только не достаем во время чисток!заявил Вячеслав Таран.

Он подчеркнул, что на данный момент износ водоотводящих сетей составляет 90%, а также предупредил, что во время ливневых дождей ситуация с затоплением подвалов жилых зданий может повторяться.

Напомним, 20 апреля стало известно, что по итогам прокурорской проверки из-за затопленных подвалов в Нижнем Тагиле в отношении «Водоканал-НТ» было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Сюжеты:
Нижний Тагил
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