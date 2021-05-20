Путин согласился перенести Всероссийскую перепись населения

По сообщению телеграм-канала «Мейстер», ранее с предложением о переносе сроков Всероссийской переписи населения обратился секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Ранее Всероссийскую перепись населения планировали начать в мае и проводить до сентября, где она наложилась бы на предвыборную кампанию в Государственную думу. По мнению Турчака, такая ситуация может привести к определенным трудностям, как для переписчиков, так и для избирательных комиссий, функции которых часто выполняют одни и те же люди.
И это предложение вполне рационально, поскольку оба мероприятия достаточно масштабны и их проведение в одно время может вызвать сложности, в том числе для организаторов и граждан. Также не стоит забывать о пандемии — в настоящее время эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации стабильная, но еще далека от идеала.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, к осени в стране по предварительному плану будет привито шестьдесят процентов взрослого населения. Вместе с лицами, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, это предоставит возможность получить более точную картину численности населения России к моменту достижения коллективного иммунитета.