Путин согласился перенести Всероссийскую перепись населения

Путин согласился перенести Всероссийскую перепись населения
Путин согласился перенести Всероссийскую перепись населения
Сегодня, 17:59ОбществоФото: pixabay.com
Президент России Владимир Путин согласился перенести Всероссийскую перепись населения на более поздний срок.

По сообщению телеграм-канала «Мейстер», ранее с предложением о переносе сроков Всероссийской переписи населения обратился секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Ранее Всероссийскую перепись населения планировали начать в мае и проводить до сентября, где она наложилась бы на предвыборную кампанию в Государственную думу. По мнению Турчака, такая ситуация может привести к определенным трудностям, как для переписчиков, так и для избирательных комиссий, функции которых часто выполняют одни и те же люди.

И это предложение вполне рационально, поскольку оба мероприятия достаточно масштабны и их проведение в одно время может вызвать сложности, в том числе для организаторов и граждан. Также не стоит забывать о пандемии — в настоящее время эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации стабильная, но еще далека от идеала.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, к осени в стране по предварительному плану будет привито шестьдесят процентов взрослого населения. Вместе с лицами, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, это предоставит возможность получить более точную картину численности населения России к моменту достижения коллективного иммунитета.

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