Путин согласился перенести Всероссийскую перепись населения

По сообщению телеграм-канала «Мейстер», ранее с предложением о переносе сроков Всероссийской переписи населения обратился секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Ранее Всероссийскую перепись населения планировали начать в мае и проводить до сентября, где она наложилась бы на предвыборную кампанию в Государственную думу. По мнению Турчака, такая ситуация может привести к определенным трудностям, как для переписчиков, так и для избирательных комиссий, функции которых часто выполняют одни и те же люди.