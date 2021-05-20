Сергей Кириенко: На форуме "Новое знание"выступят лучшие управленцы

Сергей Кириенко, открывая форум, назвал имена приглашенных спикеров, среди них Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев и Илон Маск. Об этом пишет ТАСС.
“Гости марафона послушают лучших специалистов в своих отраслях и лучших топ-менеджеров. Все эти люди очень занятые. Но они нашли в своих плотных графиках время для посещения форума «Новое Знание». Бизнесмены и политики поделятся накопленным опытом”, - пояснил Сергей Кириенко.
Форум «Новое Знание» примут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый мегаполис должен представить одно из направлений просветительской работы. Речь идет об истории, культуре, спорте, науке, технологиях, индустрии, промышленности и информационных технологиях. Программа мероприятия предусматривает проведение свыше 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.