Следов нет: в Абхазии до сих пор не могут найти туриста из Екатеринбурга

Следов нет: в Абхазии до сих пор не могут найти туриста из Екатеринбурга
Следов нет: в Абхазии до сих пор не могут найти туриста из Екатеринбурга
Сегодня, 11:46ОбществоФото: пресс-служба МЧС Абхазии
В горах Абхазии до сих пор не могут найти 64-летнего туриста из Екатеринбурга, который пропал еще 12 мая, отстав от основной группы путешественников.

Сотрудники МЧС продолжают поисково-спасательную операцию на перевале Химса в верховьях реки Гумиста, где пропал свердловский турист.

Группа спасателей вместе с инструктором туристической группы Анной Гилевой достигла места предполагаемого нахождения российского туриста Владимира Ульянова, но так и не нашла его на месте базового лагеря.

Спасатели обследовали окрестности, однако осмотр не дал результатов. Принято решение самым тщательным образом исследовать маршрут предполагаемого движения из высокогорной зоны в сторону побережья, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Сотрудники МЧС и остальные члены туристической группы надеются, что екатеринбуржец самостоятельно спускается с высокогорья и следует возвратным маршрутом.

Напомним, 13 мая шестерых из семи российских туристов нашли в горах Абхазии. Мужчина остался в горах, поскольку на маршруте ему стало плохо. Товарищи оставили его в палатке с едой и пообещали вернуться, но на обратном пути попали под ледяной дождь.

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Екатеринбург
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