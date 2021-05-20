Следов нет: в Абхазии до сих пор не могут найти туриста из Екатеринбурга

В горах Абхазии до сих пор не могут найти 64-летнего туриста из Екатеринбурга, который пропал еще 12 мая, отстав от основной группы путешественников.

Сотрудники МЧС продолжают поисково-спасательную операцию на перевале Химса в верховьях реки Гумиста, где пропал свердловский турист. Группа спасателей вместе с инструктором туристической группы Анной Гилевой достигла места предполагаемого нахождения российского туриста Владимира Ульянова, но так и не нашла его на месте базового лагеря. Спасатели обследовали окрестности, однако осмотр не дал результатов. Принято решение самым тщательным образом исследовать маршрут предполагаемого движения из высокогорной зоны в сторону побережья, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Сотрудники МЧС и остальные члены туристической группы надеются, что екатеринбуржец самостоятельно спускается с высокогорья и следует возвратным маршрутом. Напомним, 13 мая шестерых из семи российских туристов нашли в горах Абхазии. Мужчина остался в горах, поскольку на маршруте ему стало плохо. Товарищи оставили его в палатке с едой и пообещали вернуться, но на обратном пути попали под ледяной дождь. Шестерых из семи российских туристов нашли в горах Абхазии

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter