Суд отказал в выселении профсоюза гастарбайтеров из жилого дома в Екатеринбурге

Суд отказал в выселении профсоюза гастарбайтеров из жилого дома в Екатеринбурге
Суд отказал в выселении профсоюза гастарбайтеров из жилого дома в Екатеринбурге
Сегодня, 16:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Суд отказал в удовлетворении иска ТСЖ жилого дома в Екатеринбурге о выселении из помещения профсоюза гастарбайтеров.

Речь идёт о доме № 28 на улице Толмачева. В мае 2020 года в товарищество начали поступать обращения жильцов с жалобами на посетителей профсоюза. Из-за этого в подъезде дома начали чаще появляться посторонние, пишет E1.

Профсоюз арендовал у мэрии помещение на втором этаже жилого дома, где и открыл свой офис. Собственники потребовали выселить таких арендаторов, ссылаясь на нормы, по которым у офисов должен быть отдельный вход. Однако представители мэрии заявили в суде, что помещение сдается с 2002 года и ранее жалоб не поступало.

Рассмотрение дела заняло четыре месяца. В результате в удовлетворении иска было отказано. ТСЖ попыталось оспорить решение, но безуспешно.

Напомним, 28 января сообщалось, что в Нижнем Тагиле родители потребовали с ТСЖ сто тысяч рублей. В конце лета 2020 года, возле дома № 24 на улице Молодежная на Вагонке, отец и трехлетний мальчик вышли на прогулку. В какой-то момент ребенок упал на забор. Металлические части не были обработаны, из-за чего мальчик получил скальпированную рану пальцев руки. Родители подали в суд и потребовали компенсацию.

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Екатеринбург
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