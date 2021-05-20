Суд отказал в выселении профсоюза гастарбайтеров из жилого дома в Екатеринбурге

Напомним, 28 января сообщалось, что в Нижнем Тагиле родители потребовали с ТСЖ сто тысяч рублей. В конце лета 2020 года, возле дома № 24 на улице Молодежная на Вагонке, отец и трехлетний мальчик вышли на прогулку. В какой-то момент ребенок упал на забор. Металлические части не были обработаны, из-за чего мальчик получил скальпированную рану пальцев руки. Родители подали в суд и потребовали компенсацию.