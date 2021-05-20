Тотальный запрет выхода в лес будет введен в Свердловской области

К данному моменту на территории Среднего Урала зарегистрировано уже свыше 430 лесных пожаров. И это рекордное количество для мая, ведь такого большого числа возгораний не было в регионе на протяжении многих последних лет.
Я за 44 года такого мая не помню, сказал глава областного министерства природы Алексей Кузнецов Е1.
Он сообщил, что в данный момент организована работа 185 мобильных групп, также в регионе усилено патрулирование в выходные дни.
По данным на утро четверга, 20 мая в Свердловской области спасатели борются с огнем на двух на очагах возгорания — в Таборинском и Тугулымском районах. Как отметил Кузнецов, угрозы населенным пунктам нет.
Сейчас свердловские власти готовят постановление, которое введет полный запрет на посещение лесов в регионе.
Поэтому тем, кто запланировал поход или сплав на ближайшее время, придется изменить свои планы.
Напомним, уже свыше 118 миллионов рублей ущерба нанесли лесные пожары в Свердловской области. В общей сложности, с начала пожарного сезона в регионе зафиксировано 436 лесных возгораний на площади 21 тысяча гектаров.