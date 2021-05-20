Три года условно получил титулованный боксер из Нижнего Тагила за вымогательство

Три года условно получил титулованный боксер из Нижнего Тагила за вымогательство
Три года условно получил титулованный боксер из Нижнего Тагила за вымогательство
Сегодня, 15:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Суд назначил три года условно титулованному боксеру из Нижнего Тагила Дмитрию Фоминых за вымогательство у 19-летнего парня.

Суд Дзержинского района Нижнего Тагила приговорил к условному сроку заключения на три года боксера Дмитрия Фоминых. Также ему назначен испытательный срок два года.

Дмитрий Фоминых в 2015 году стал капитаном сборной России на первенстве мира по боксу среди юношей до 17 лет. Он стал третьим в 2017 году на Международном турнире среди юношей до 18 лет. В октябре 2020 года он победил на чемпионате УрФО в своей весовой категории и получил путевку на чемпионат России.

Напомним, осенью 2020 года спортсмен Дмитрий Фоминых и бывший тагильский снайпер 12-го отряда спецназначения «Урал» узнали, что 19-летний мужчина торгует наркотиками и решили его шантажировать. Экс-сотрудник Росгвардии показал удостоверение ветерана. Во время личной встречи 5 ноября мужчины потребовали 40 тысяч рублей за то, что молодого человека не привлекут к ответственности за распространение наркотиков. Такой суммы у парня не было, тогда подозреваемые заставили его написать расписку. После инцидента потерпевший пришел в полицию. Экс-спецназовца Росгвардии суд приговорил к двум условным годам.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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