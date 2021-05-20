Три года условно получил титулованный боксер из Нижнего Тагила за вымогательство

Суд Дзержинского района Нижнего Тагила приговорил к условному сроку заключения на три года боксера Дмитрия Фоминых. Также ему назначен испытательный срок два года.
Дмитрий Фоминых в 2015 году стал капитаном сборной России на первенстве мира по боксу среди юношей до 17 лет. Он стал третьим в 2017 году на Международном турнире среди юношей до 18 лет. В октябре 2020 года он победил на чемпионате УрФО в своей весовой категории и получил путевку на чемпионат России.
Напомним, осенью 2020 года спортсмен Дмитрий Фоминых и бывший тагильский снайпер 12-го отряда спецназначения «Урал» узнали, что 19-летний мужчина торгует наркотиками и решили его шантажировать. Экс-сотрудник Росгвардии показал удостоверение ветерана. Во время личной встречи 5 ноября мужчины потребовали 40 тысяч рублей за то, что молодого человека не привлекут к ответственности за распространение наркотиков. Такой суммы у парня не было, тогда подозреваемые заставили его написать расписку. После инцидента потерпевший пришел в полицию. Экс-спецназовца Росгвардии суд приговорил к двум условным годам.