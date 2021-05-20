В Партии пенсионеров рассказали о снижении продолжительности жизни в России

Основной характеристикой здоровья населения считают продолжительность жизни. В Российской Федерации она упала с 73 лет до 71 года, процент заболеваний продолжает расти. Так, за минувший год число смертей увеличилось на 18% по сравнению с годом 2019-м. В истории послевоенной России похожих скачков смертности было лишь два. Они случились в 1947 и 1993 годах, пояснил Владимир Бураков.