В Партии пенсионеров рассказали о снижении продолжительности жизни в России

Пенсионеры нуждаются в особой врачебной помощи, специальном питании, уходе, консультациях по приему медикаментов, поддержке психологов и тому подобном. Изучением, профилактикой и лечением недугов лиц преклонного возраста и занимается гериатрия, пояснили в партии. Об этом информирует newsnn.ru.
По словам председателя центрального совета Партии пенсионеров Владимира Буракова, защита пенсионеров и предпенсионеров для его коллег неразрывно связана с повышением качества российской медицины. Практика показывает, что оптимизация системы здравоохранения привела к абсолютно противоположному результату.
Основной характеристикой здоровья населения считают продолжительность жизни. В Российской Федерации она упала с 73 лет до 71 года, процент заболеваний продолжает расти. Так, за минувший год число смертей увеличилось на 18% по сравнению с годом 2019-м. В истории послевоенной России похожих скачков смертности было лишь два. Они случились в 1947 и 1993 годах, пояснил Владимир Бураков.
Партия пенсионеров напоминает, что в настоящий момент на 25 миллионов россиян в возрастной категории 65+, нуждающихся в гериатрической помощи, в России есть лишь 73 гериатрических центра, 1 140 гериатрических кабинетов, 6 963 гериатрических койко-места и 1000 медиков-гериатров.
Ключевыми проблемами системы здравоохранения Российской Федерации остаются некачественная постановка задач и неэффективная система финансирования, считает заместитель главы центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов.
Порочен сам принцип, ведь согласно ему деньги следуют за больным. Этот принцип заложил те мины, на которых каждую секунду подрывается здравоохранение страны. Денежные средства покидают российские регионы с малочисленным населением. Такой же принцип привел к тому, что силой, которая определяет направления развития медицинского обслуживания, стали не врачи, а распорядители денег, подытожил Владимир Ворожцов.
Председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Свердловской области Сергей Полыганов сказал, что партия последовательно доказывает необходимость создания системы гериатрической помощи. «В этой сфере у нас острейшая нехватка кадров — на 25 миллионов граждан старше 65 лет приходится 1000 врачей-гериатров и около 7 000 специализированных больничных коек. То есть на одну больничную койку стоит в очереди 3 500 человек!» — подчеркнул он.
А ведь гериатрическая помощь — это проблема не только медицинская, но и социальная. Пожилым людям требуются не одни лишь больничные койки — им нужна система социальных услуг, которые обеспечивали бы им нормальную полноценную жизнь.
Пока же не только сами пожилые граждане, но и члены их семей оказываются буквально в вакууме: ни нужной информации, ни квалифицированной помощи — люди вынуждены справляться со своими проблемами самостоятельно или платить большие деньги за самые простые услуги.
«Нам необходимо ускоренное и эффективное развитие системы гериатрической помощи. Поэтому я полностью поддерживаю предложение Партии пенсионеров об организации массовой подготовки врачей-гериатров в медицинских вузах и открытии специализированных гериатрических кабинетов в каждой поликлинике. А начнем мы с участия в акции „Помоги старшему“. Наши волонтеры будут работать в уже существующих геронтологических центрах Свердловской области, оказывая помощь пенсионерам и предпенсионерам, советуя, к кому обратиться, записывая на прием, организуя доставку к врачу», — заверил Полыганов.