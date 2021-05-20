Владимир Путин наградил тагильчанку за трудовые успехи

Сегодня, 17:05ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
За вклад в проведение общественно-значимых мероприятий получили награды главный специалист сектора по работе с ветеранами и семей управления социальных программ и семейной политики администрации Нижнего Тагила Ольга Ефанова.
В распоряжении главы государства также удостоены поощрений председатель комитета социальной политики мэрии Екатеринбурга Елена Левина и заведующая отделом культуры Новоуральского городского округа Ирина Шаповалова.
Напомним, 17 мая сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил заместителя главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерия Сурова за заслуги перед регионом.